Hồng Kông tố Mỹ, Đài Loan 'hà hơi tiếp sức' cho phong trào chống chính quyền

Cục trưởng Cục Bảo an Hồng Kông Lý Gia Siêu ngày 9.6 chỉ đích danh Mỹ và Đài Loan khi nhắc đến các "thế lực" nước ngoài can thiệp vào nội tình đặc khu. Ông Lý nói việc lan truyền thông tin thất thiệt, "hủy hoại các tiêu chuẩn đạo đức" và mức độ can thiệp đã vượt ngoài sức tưởng tượng của ông.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ South China Morning Post nhân dịp tròn một năm từ ngày nổ ra cuộc biểu tình quy mô lớn đầu tiên phản đối dự luật dẫn độ gây tranh cãi, ông Lý nói việc Mỹ thông qua Đạo luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông hồi tháng 11.2019 là đi ngược lại luật pháp quốc tế và là sự can thiệp vào vấn đề nội bộ Hồng Kông.

Đạo luật yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ ít nhất mỗi năm phải đưa ra kết luận liệu Hồng Kông có duy trì đủ mức tự trị theo nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” để được hưởng quy chế thương mại đặc biệt của Mỹ hay không.

Về phần Đài Loan, ông Lý chỉ ra sự trùng hợp khi cuộc biểu tình diễn ra cùng giai đoạn Đài Loan đang bầu lãnh đạo.

Đặc khu trưởng Hồng Kông chỉ trích "tiêu chuẩn kép" của Mỹ về biểu tình bạo động

Ông Lý không nêu rõ mức độ can thiệp của Mỹ và Đài Loan với cuộc biểu tình nhưng nói hành động này chắc chắn đã làm thay đổi đường hướng phong trào.

Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ tổng cộng 8.986 người để điều tra nhiều tội danh, từ nổi loạn đến phóng hỏa, trong khoảng thời gian từ tháng 6.2019 đến cuối tháng 5.2020.

Cục trưởng Cục Bảo an Hồng Kông khẳng định nếu được quay ngược thời gian, chính quyền vẫn đưa ra dự luật dẫn độ nhằm bảo vệ công lý, ngăn chặn bạo lực và những mối đe dọa cho xã hội.

Nhắc đến vụ án công dân Hồng Kông sát hại bạn gái tại Đài Loan mở đường cho việc giới thiệu dự luật, ông Lý nhấn mạnh nếu không có dự luật thì các vụ án tương tự sẽ không được giải quyết.