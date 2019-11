Đạo luật châm ngòi căng thẳng Mỹ - Trung

Mỹ ngăn nhà khoa học Trung Quốc nhập cảnh



Theo Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP), quá trình thẩm vấn cho thấy nữ khoa học gia 29 tuổi không nêu tên này dự định dùng tư cách học giả nghiên cứu để tìm hiểu dữ liệu liên quan đến các công nghệ nhạy cảm tại các công ty Mỹ. Người này thừa nhận ý định sẽ đem dữ liệu về Trung Quốc để thực hiện các quy trình độc quyền. Phát hiện ý định của nhà khoa học Trung Quốc vượt quá phạm vi cho phép của thị thực khách trao đổi (J-1) được cấp, CBP quyết định từ chối nhập cảnh và buộc người này quay về Trung Quốc. Khánh An Tờ The Detroit News ngày 28.11 đưa tin các nhân viên an ninh tại sân bay quốc tế Detroit (bang Michigan, Mỹ) vừa phát hiện một công dân Trung Quốc định nhập cảnh với âm mưu thu thập dữ liệu công nghệ nhạy cảm từ các công ty Mỹ.