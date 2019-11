Tổng thống Donald Trump đang nói dối về 'nhà máy mới của Apple'?

Dưới đây là nội dung cụ thể của bài viết vừa đăng tải trên TheVerge, nhân chuyến thăm nhà máy mới của Apple tại Texas, Mỹ:

Tuy nhiên, sẽ không quá ngạc nhiên nếu đó lại là một lời nói dối nữa của Trump!

Ông Trump phát biểu: “Giờ đây, chúng ta đang chứng kiến sự khởi đầu của một nhà máy rất quan trọng và mạnh mẽ. Bất cứ ai theo dõi chiến dịch của tôi đều biết rằng tôi sẽ luôn đề cập về Apple, rằng tôi muốn được thấy các nhà máy như thế này của Apple được xây dựng ở Mỹ. Giờ đây, điều đó đã trở thành hiện thực”.

Điều đó không chính xác, bởi có một số lý do mà tôi sẽ phân tích dưới đây - một trong số đó không quá nghiêm trọng nhưng một vài lý do lại nghiêm trọng hơn nhiều. Điều tệ hại ở đây là Apple “không thực sự” xây dựng một nhà máy sản xuất của họ. Thực tế, công ty đang xây dựng một nhà máy ở Austin nhưng nó cách xa “nhà máy mới” mà Trump tham quan, và công việc ở đây chủ yếu dành cho các nhà thiết kế ngồi bàn giấy và các công việc kỹ thuật tương tự như ở trụ sở chính của Apple tại Cupertino. Apple không tự sản xuất sản phẩm nào ở đây cả và nhà máy mà Trump đang đứng phát biểu lại thuộc về một nhà thầu tên là Flex Ltd (trước đây là Flextronics).