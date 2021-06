'Hốt bạc' nhờ đào Bitcoin ngay tại giếng dầu mỏ

Việc đào Bitcoin tiêu thụ lượng điện năng rất lớn do phải duy trì hoạt động liên tục của những dàn máy cực lớn, và cả hệ thống làm mát cho những dàn máy đó. Việc các công ty đào Bitcoin sử dụng nguồn điện từ nhà máy điện năng lượng hóa thạch đã gây gia tăng lượng khí thải vào khí quyển, gây hiệu ứng nhà kính.

Tận dụng nguồn khí bỏ đi

Công ty Crusoe Energy (Mỹ) đã tìm ra một nguồn cung cấp năng lượng khác, đó là tận dụng khí đốt bỏ đi từ các nhà máy dầu mỏ, theo trang Business Insider.

Tại cơ sở khai thác dầu thường có một hệ thống đuốc đốt để đốt các loại khí đốt tạp chất được hút lên cùng với dầu mỏ, hoặc giúp đốt bớt khí để giảm áp suất.

Các loại khí này thường độc hại và dễ cháy nên bị đốt đi để đảm bảo an toàn. Tận dụng nguồn khí này, Crusoe Energy lắp đặt một hệ thống đường ống để dẫn khí đến chạy máy phát điện. Dàn máy đào Bitcoin sẽ được triển khai ngay tại đó để sử dụng nguồn điện này.

Hệ thống của Crusoe được cho là giảm lượng khí CO 2 đến 63% so với lượng CO 2 phát ra từ các đuốc đốt, và mỗi hệ thống được lắp đặt tương đương với việc giảm đi lượng khí thải của 1.700 xe ô tô.

Nhiều ông lớn đầu tư

Nhiều ý kiến chỉ trích rằng cách làm này chỉ thúc đẩy khai thác nhiên liệu hóa thạch . Số khác lại nói có nhiều cách sử dụng tốt hơn cho nguồn năng lượng thu được từ cách làm này.

Chủ tịch Crusoe, ông Cully Cavnese nói rằng công ty có tiêu chuẩn riêng về môi trường, chỉ lựa chọn những dự án giúp giảm khí thải nhà kính . Ông cũng cho biết các nhà phát điện của công ty không chỉ tập trung vào đào Bitcoin mà còn sử dụng nguồn điện này cho lĩnh vực điện toán đám mây.

Bitcoin gây ô nhiễm môi trường như thế nào?

Với cách làm mới này, Crusoe gần đây đã huy động được 128 triệu USD để mở rộng số lượng hệ thống xử lý năng lượng nói trên, từ 40 đơn vị hiện tại lên thành 100 đơn vị. Tuy không phải là công ty duy nhất sử dụng công nghệ này, nhưng Crusoe là một trong những công ty lớn nhất trong ngành này.