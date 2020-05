Johnson & Johnson ngưng bán phấn trẻ em với thành phần bột talc ở Mỹ, Canada

Hãng Reuters ngày 20.5 đưa tin hãng Johnson & Johnson thông báo ngưng bán phấn rôm trẻ em Johnson’s Baby Powder với thành phần bột talc tại Mỹ và Canada sau khi “đánh giá lại toàn cảnh liên quan đến Covid-19 ”.

Tập đoàn này cho biết sẽ ngưng dần việc kinh doanh sản phẩm, vốn chiếm khoảng 0,5% trong mảng kinh doanh sản phẩm sức khỏe tại Mỹ, trong vài tháng tới và những nhà bán lẻ sẽ tiếp tục bán hàng tồn kho.

Johnson & Johnson đối diện với hơn 16.000 vụ kiện từ người tiêu dùng ở Mỹ liên quan đến cáo buộc sản phẩm có chứa chất gây ung thư Johnson’s Baby Powder với thành phần bột talc. Phần lớn các vụ kiện đang chờ xét xử tại New Jersey.

Các vụ kiện cáo buộc sản phẩm phấn của hãng nhiễm chất amiăng gây ung thư. Hãng khẳng định “vẫn chắc chắn tự tin vào sự an toàn của sản phẩm phấn Johnson’s Baby Powder với thành phần bột talc” và viện dẫn “các nghiên cứu khoa học nhiều thập niên”.

Hồi tháng 4, một thẩm phán ở New Jersey tuyên bố hàng ngàn đương đơn cáo buộc sản phẩm của Johnson & Johnson gây ung thư có thể theo đuổi cáo buộc của họ, nhưng sẽ đối diện với các hạn chế dựa trên lời khai của các chuyên gia tại tòa.

[VIDEO] Walmart ngừng bán phấn rôm em bé của Johnson & Johnson Tháng 12.2019, Johnson & Johnson cho biết xét nghiệm không tìm thấy amiăng trong sản phẩm trên sau khi xét nghiệm của Cơ quan Thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) phát hiện có chất này. Xét nghiệm của FDA khiến hãng phải thu hồi 1 lô Baby Powder vào tháng 10.2019.

Giải thích về việc ngưng bán Baby Powder có thành phần bột talc tại Mỹ và Canada, hãng cho biết nhu cầu về sản phẩm này tại Bắc Mỹ giảm chủ yếu do thay đổi thói quen tiêu dùng và do thông tin sai lệch về độ an toàn của sản phẩm cũng như các vụ kiện.