Tại Chicago, một đám đông tập trung trước tòa nhà mang tên Tổng thống Trump và hô vang “hãy đếm từng phiếu bầu”, sau khi chiến dịch của ông chủ Nhà Trắng muốn chặn kiểm phiếu.

Theo The Guardian, nhiều sự kiện có thể được tổ chức trên cả nước Mỹ nhằm yêu cầu bầu cử công bằng, trong đó có những sự kiện được tổ chức bởi các nhóm thuộc tổ chức Protect the Results (tạm dịch: Bảo vệ Kết quả). Nhiều người cũng tuần hành tại Detroit, Philadelphia, New York và Baltimore để yêu cầu bầu cử công bằng.