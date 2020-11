Theo The Guardian, để đề phòng bất ổn, các tòa nhà ở thành phố New York (bang New York) hay Beverly Hills (bang California) đã lắp ván che bên ngoài.

An ninh tại khu vực gần Nhà Trắng ở thủ đô Washington D.C được siết chặt. Giới chức liên bang đã cho lắp đặt hàng rào không thể leo được xung quanh Nhà Trắng và khuyến cáo các cơ sở kinh doanh đang ký vào kênh cảnh báo tội phạm.

Hàng rào an ninh được đưa đến bao quanh khu vực gần Nhà Trắng ngày 2.11. Reuters

Nhân viên lắp ván che cửa kính một cửa tiệm ở New York. Reuters