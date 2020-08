Khi Mỹ điều 4 quân chủng đến Indo-Pacific đối phó Trung Quốc

Mỹ, Hàn Quốc khai mạc tập trận chung Yonhap đưa tin Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận chung từ ngày 18.8 với quy mô giảm hơn so với trước do đại dịch Covid-19 Cuộc tập trận mô phỏng trên máy tính sẽ kéo dài đến ngày 28.8 và là cuộc tập trận lớn đầu tiên giữa 2 nước trong năm nay, sau khi cuộc tập trận thường niên vào mùa xuân bị hủy vì Covid -19. Phần đầu cuộc tập trận kéo dài đến ngày 22.8 sẽ tập trung vào khả năng bảo vệ Hàn Quốc trước mô phỏng tấn công từ CHDCND Triều Tiên, trước khi phần thứ 2 mô phỏng phản công sẽ diễn ra từ ngày 24 - 28.8. Ban đầu, cuộc tập trận dự kiến khai mạc ngày 16.8, nhưng đã dời lại sau khi một sĩ quan Hàn Quốc dương tính với SARS-CoV-2 . Một phát ngôn viên quân đội Hàn Quốc cho hay tất cả quân nhân tiếp xúc gần với sĩ quan trên đều âm tính và phía Hàn Quốc đã áp dụng các biện pháp cách ly nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn cho những người tham gia. Khánh An