Khó khăn vì Covid-19, nhiều người sáng kiến lấy hàng đổi hàng

Theo tờ The Guardian ngày 8.5, đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng kinh tế nặng nề khiến nhiều cư dân tại các đảo quốc Thái Bình Dương phải dùng hàng hóa để trao đổi với nhau.

Tại Fiji, nhóm Facebook “Barter for Better Fiji” được lập từ vài tuần qua thu hút 125.000 thành viên và hỗ trợ hàng trăm giao dịch trao đổi hàng hóa tại quốc gia với 900.000 dân này.

Trong số đó có các giao dịch đổi 2 heo con lấy một chiếc thuyền kayak, vé taxi đổi nông sản tươi, bánh mì nóng đổi khóa dạy kèm trên mạng, tấm thảm cũ đổi buổi chụp ảnh chuyên nghiệp, hạt rau củ đổi bánh nướng. Thậm chí có người nhờ dọn vườn để đổi lại... lời cầu nguyện.

Người dân Fiji trao đổi hàng hóa Ảnh chụp màn hình The Guardian Chuyên gia tư vấn kinh tế Marlene Dutta tại Fiji cho biết nguyên nhân chính của việc lập nhóm Facebook là nhằm đưa ra giải pháp cho tình hình kinh tế dưới ảnh hưởng của Covid-19

“Với nhiều người tại Fiji và trên thế giới , tiền trở nên khó kiếm. Ý tưởng này là nhằm tạo môi trường cho mọi người có được thứ họ cần mà không phải tiêu tiền, giúp tiết kiệm tiền để trang trải các hóa đơn, dịch vụ bắt buộc phải trả bằng tiền”, chuyên gia này nhận định.

Hệ thống đổi chác cũng đang sôi động tại các nước trong khu vực với các nhóm Facebook tương tự, như “Barter for Change" ở Tonga, “Barter for Better Samoa” và “Le Barter Samoa” ở Samoa, “Barter for Nambawan Life Vanuatu” ở Vanuatu.

Giao diện nhóm Facebook Le Barter ở Samoa Ảnh chụp màn hình Các đảo quốc Thái Bình Dương chịu ảnh hưởng nặng về kinh tế dù chưa có nhiều người nhiễm Covid-19. Theo Ban thư ký Cộng đồng Thái Bình Dương, 6 nước và vùng lãnh thổ trong khu vực ghi nhận tổng cộng 260 ca nhiễm Covid-19 và 7 ca tử vong.

Hầu hết các nước trong khu vực đều áp dụng các biện pháp giới hạn đi lại để phòng chống Covid-19, trong khi chịu tác động nặng nề trong ngành du lịch Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng tại khu vực này sẽ sụt giảm 2,7%, trong đó kinh tế giảm đến 40%. Tại Fiji, hơn 40.000 người, tương đương 5% dân số, đã mất việc và hầu hết làm trong ngành du lịch.