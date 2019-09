Khó lường bất ổn ở vùng Vịnh

Trong lúc căng thẳng dâng cao tại vùng Vịnh, quân đội Iran đã tổ chức duyệt binh rầm rộ tại Tehran và nhiều thành phố lớn, bao gồm thành phố cảng Bandar Abbas gần eo biển Hormuz. Đây là hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 39 năm ngày nổ ra cuộc chiến tranh Iran - Iraq (1980 - 1988). Bản tin trên đài truyền hình quốc gia cho thấy nhiều xuồng máy tấn công cùng các hệ thống phòng không và những thiết bị quân sự khác xuất hiện tại cuộc duyệt binh. Tư lệnh hải quân Iran, Chuẩn đô đốc Hossein Khanzadi tuyên bố lực lượng này sẵn sàng bảo vệ biên giới trên biển và sẽ “đáp trả đanh thép” trong thời gian ngắn nhất đối với bất kỳ hành vi xâm lược nào, theo Hãng tin Mehr.

Phát biểu trong lúc dự khán duyệt binh, Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố sẽ không để bất kỳ thế lực nào xâm phạm biên giới Iran. Đồng thời, nhà lãnh đạo cảnh báo sự hiện diện của các thế lực nước ngoài tại vùng Vịnh có thể gây nên cuộc khủng hoảng cho an ninh năng lượng của thế giới , theo Reuters. Ông cho hay Iran đang “chìa bàn tay hữu hảo và tình huynh đệ” cho các quốc gia trong khu vực, kêu gọi họ tham gia vào kế hoạch bảo vệ vùng biển chiến lược của thế giới xung quanh vịnh Ba Tư và điểm hẹp nhất là eo biển Hormuz, nơi trung chuyển 1/5 lượng dầu mỏ xuất khẩu trên toàn cầu. Theo ông Rouhani, Tehran sẽ đệ trình kế hoạch thực thi hàng hải tại khu vực trước các nhà lãnh đạo thế giới tại kỳ họp Đại hội đồng LHQ vào tuần này.

[VIDEO] Lầu Năm Góc sẽ đem quân giúp Ả Rập Xê Út phòng thủ

Trước đó, tại Tehran, giới chức quân sự cấp cao của Iran đã tham gia buổi triển lãm máy bay không người lái nước ngoài bị Iran bắn hạ nhằm cho thấy quyết tâm của quân đội trước mối đe dọa từ nước ngoài. Trong số hiện vật có xác máy bay trinh sát không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ và hệ thống phòng không cũng như các dòng tên lửa mà Iran dùng để bắn hạ mục tiêu hồi tháng 6, theo Hãng tin RT. Bên cạnh đó, Iran cũng trưng bày một máy bay trinh sát không người lái khác của Mỹ là RQ-170 Sentinel, lọt vào tay nước này từ năm 2011. Hành động “khoe” chiến tích của Iran diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper công bố quyết định tăng cường lực lượng tại Ả Rập Xê Út theo yêu cầu của đồng minh. Đài CBS News dẫn nguồn thạo tin tiết lộ hải quân Mỹ đã điều khu trục hạm USS Nitze đến mũi bắc của vịnh Ba Tư. Đây là chiến hạm từng tiến hành loạt không kích vào các điểm đặt radar của lực lượng vũ trang Houthi trên đất Yemen hồi năm 2016.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Úc Scott Morrison khẳng định nước này sẽ không bị cuốn vào bất kỳ cuộc xung đột nào với Iran. Ông nhấn mạnh Canberra chỉ tham gia sứ mệnh hàng hải do Mỹ dẫn đầu tại khu vực với mục tiêu duy nhất là bảo vệ tự do lưu thông hàng hải ở eo biển Hormuz, theo tờ The Guardian ngày 22.9.