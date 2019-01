Khủng hoảng an ninh sân bay Mỹ

Theo tờ The Washington Post ngày 21.1, tỷ lệ nhân viên an ninh phi trường thuộc Cơ quan An ninh giao thông Mỹ (TSA) xin nghỉ ốm đã lên đến 8% trên toàn quốc vào cuối tuần qua, cao nhất từ trước đến nay. Cơ quan này, có nhân lực tổng cộng khoảng 51.000 người, chịu trách nhiệm kiểm tra hành khách và hành lý trước khi lên máy bay. Trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa một phần kể từ ngày 22.12.2018 do bất đồng ngân sách giữa Nhà Trắng và quốc hội, các nhân viên TSA vẫn phải làm việc nhưng không được trả lương suốt hơn một tháng qua, kéo theo tình trạng xin nghỉ ốm hàng loạt.