Khủng hoảng nước máy nhiễm chì ở Mỹ

Sau vụ bê bối nước bẩn ở Flint (bang Michigan) gây chấn động dư luận hồi 2016, tình trạng nước máy nhiễm chì được phát hiện tại nhiều thành phố khác ở Mỹ. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ ước tính hằng năm ít nhất 4 triệu hộ dân và khoảng 500.000 trẻ em (1 - 5 tuổi) có nguy cơ bị ngộ độc chì vì nước máy tại nhiều thành phố như Syracuse, New York và Baltimore, theo Đài ABC.

Hiện nước máy được cơ quan kiểm định xác nhận an toàn, nhưng cuộc khủng hoảng vẫn chưa kết thúc ở Flint, từng là thành phố nổi tiếng với ngành sản xuất ô tô và dân số đa phần là người da màu, theo tờ The New York Times. Nhiều người dân đang sống trong lo sợ, chỉ dùng nước đóng chai vì còn 7.000 đường ống dẫn nước bị nhiễm chì chưa được thay thế.