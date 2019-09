Kỳ vọng và thách thức về COC trên Biển Đông

Theo tờ The Philippine Star, nhiều nước đã thảo luận với Tổng thống Duterte về việc COC bị trì hoãn quá lâu, trong đó phần lớn là các nước thành viên ASEAN. “Phụ trách điều phối ASEAN - Trung Quốc, tôi nhận được nhiều đề nghị liên quan đến tiến trình COC mà Trung Quốc đang chuẩn bị”, ông Duterte phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm 30.8 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Đáp lời, Thủ tướng Lý chia sẻ mong muốn sẽ đạt được đồng thuận về COC trong nhiệm kỳ Philippines là nước điều phối quan hệ Trung Quốc - ASEAN (2018 - 2021). Trước đó tại cuộc gặp với Chủ tịch Tập, Tổng thống Duterte đề cập đến nhu cầu phải hoàn tất COC nhằm giải quyết nhiều mâu thuẫn. Chủ tịch Tập cũng đồng ý phải có COC trong thời gian Tổng thống Duterte đương nhiệm.

Theo giới quan sát, việc sớm đạt được COC có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông nhưng điều cốt lõi là nội dung thỏa thuận phải gồm những điều khoản đảm bảo cho mục đích đó. Tờ The Sydney Morning Herald đăng bài bình luận của cây bút Paul Malone chuyên phân tích các vấn đề quốc tế , cho rằng COC là cơ hội để Trung Quốc và các bên ở Đông Nam Á đạt được giải pháp hòa bình về tranh chấp ở Biển Đông. Tương tự, một số chuyên gia nước ngoài cũng xem đây là bước tiến góp phần giải quyết căng thẳng. TS Patrick Cronin, Giám đốc cấp cao Chương trình an ninh châu Á - Thái Bình Dương thuộc Trung tâm an ninh nước Mỹ mới (có trụ sở tại Washington, Mỹ), kỳ vọng: “COC sẽ giúp tạo nên sự hòa bình ổn định trong khu vực”.