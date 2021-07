Lãnh đạo quân đội Mỹ từng lo ông Trump đảo chính

CNN ngày 15.7 đăng tải một số đoạn trích trong cuốn sách sắp xuất bản của hai nhà báo Carol Leonnig và Philip Rucker của tờ The Washington Post, trong đó nói về những câu chuyện hậu trường sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Cuốn sách I Alone Can Fix It (tạm dịch: Mình tôi có thể sửa nó) mô tả tuần từ năm cuối nhiệm kỳ của ông Donald Trump và những nỗ lực hậu trường của giới chức Mỹ nhằm kiểm soát hành vi ngày càng mất phương hướng của nhà lãnh đạo sau khi thất cử.

Cuốn sách kể lại chuyện lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, một quan chức quân sự hàng đầu có vai trò cố vấn cho tổng thống lại chuẩn bị cho cuộc đấu với vị tổng tư lệnh vì lo sợ một nỗ lực đảo chính.

Tổng thống Trump và các lãnh đạo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân AFP

Theo các tác giả, ông Milley đã lo ngại về cuộc đảo chính dựa trên những dấu hiệu từ biến động nhân sự sau cuộc bầu cử, trong đó các nhân vật cấp dưới lần lượt được đôn lên vị trí lãnh đạo sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và Bộ trưởng Tư pháp William Barr ra đi. Ông Milley và các quan chức cấp cao khác đã lên kế hoạch để ngăn cản ông Trump . Trong đó, ông cùng các tham mưu trưởng đã thảo luận kế hoạch từ chức từng người một, thay vì nhận những mệnh lệnh họ cho là trái phép, nguy hiểm và thiếu sự tham mưu từ ông Trump.

Tổng thống Biden chỉ trích "lời dối trá kinh khủng" về gian lận bầu cử

“Họ có thể thử, nhưng họ sẽ không thành công. Bạn không thể làm điều này mà không có quân đội. Bạn không thể làm điều này mà không có CIA và FBI. Chúng ta là những kẻ có súng”, ông Milley nói với các quan chức.

Trong những ngày sắp đến ngày quốc hội đếm phiếu đại cử tri 6.1, ông Milley lo ngại ông Trump có thể ra lệnh hành động. “Milley nói với nhân viên rằng ông tin ông Trump đang chất chứa băn khoăn, có thể hy vọng có cớ để viện dẫn Đạo luật nổi dậy và điều động quân đội ”, các tác giả viết.

Cũng trong cuốn sách, các tác giả kể lại những nỗ lực của ông Milley nhằm ngăn cản ông Trump không sa thải Giám đốc FBI Chris Wray và Giám đốc CIA Gina Haspel, đồng thời đảm bảo việc chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ.