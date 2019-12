Lộ hình ảnh máy bay bí ẩn ở căn cứ Mỹ

Trang The Drive vừa qua đăng tải một bức ảnh do vệ tinh PlanetScope của Hãng Planet Labs (Mỹ) chụp ngày 6.12 tại căn cứ Tonopah, bang Nevada cho thấy sự xuất hiện của 12 vật thể nghi là loại máy bay chưa từng được ghi nhận. Do độ phân giải của ảnh chụp không cao, nên chưa rõ các vật thể đang đậu phía trước 12 nhà chứa máy bay (hangar) hay đó chỉ là phần nhô ra của vật thể lớn hơn được đặt bên trong các hangar.

Căn cứ Tonopah là cơ sở quân sự nằm ở rìa phía bắc của khu tổ hợp căn cứ không quân Nellis, trong đó có Vùng 51 nổi tiếng chuyên thử nghiệm những dự án tối mật của Lầu Năm Góc. Căn cứ Tonopah cũng là nơi thử nghiệm và lưu trữ nhiều loại vũ khí bí mật của quân đội Mỹ như máy bay tàng hình F-117 hay các loại máy bay do thám. Trước đây, sau khi được phát triển và thử nghiệm ở Vùng 51 , các máy bay bí mật như F-117 hay máy bay không người lái RQ-170 Sentinel thường được đưa đến lưu trữ tại hơn 50 hangar ở Tonopah trước khi đi vào hoạt động.

Bức ảnh chụp ngày 5.12 không có các vệt đen như ngày 6.12 Ảnh: chụp màn hình Daily Mail

Tuy nhiên, The Drive phân tích rằng các vật thể trong ảnh khó có khả năng là máy bay F-117 vì căn cứ Tonopah được cho là hiện chỉ chứa 4 - 6 chiếc loại này và chúng thường được đặt trong các hangar ở khu vực khác.

Một số hangar ở căn cứ Tonopah từng dùng để chứa các hệ thống tên lửa đạn đạo Scud hay tên lửa đất đối không của Nga do Mỹ thu được từ một bên thứ ba nhằm làm lực lượng đối phương trong các cuộc tập trận. Tuy nhiên, các hệ thống này thường được lưu trữ chung trong một hangar lớn thay vì mỗi chiếc một hangar như trong ảnh.

Theo những giả thuyết khác, các vật thể có thể là máy bay không người lái đang được đưa ra ngoài để kiểm tra kết nối dữ liệu vệ tinh hoặc để nạp nhiên liệu trước khi ra đường băng cất cánh.

Bất kể thiết bị trong ảnh là loại vũ khí gì, sự xuất hiện bất thường cho thấy chúng đã được quân đội Mỹ sử dụng cho một thử nghiệm hoặc hoạt động nào đó cùng lúc trong ngày 6.12.