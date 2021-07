Lo ngại lãng phí nguồn lực xét nghiệm Covid-19

Theo tờ The Washington Post, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Mỹ (CDC) vừa qua đã cập nhật hướng dẫn nêu rõ rằng những người đã tiêm đủ vắc xin Covid-19 không nên xét nghiệm nếu không có triệu chứng mắc bệnh. Lý do là sự miễn dịch đối với SARS-CoV-2 đang hoạt động và ngày càng có nhiều chứng cứ cho thấy nguy cơ họ lây sang người khác là cực kỳ thấp.

“Vào đầu dịch, Mỹ xét nghiệm chưa đủ, nhưng giờ đây lại đang xét nghiệm thừa đối với người đã miễn dịch và không có triệu chứng”, theo bài phân tích của Giáo sư Marty Makary tại Đại học Johns Hopkins và Giáo sư Monica Gandhi tại Đại học California ở San Francisco (Mỹ).

Theo bài phân tích, người có khả năng miễn dịch sẽ đẩy lùi SARS-CoV-2, nhưng sẽ có một lượng thấp phân tử vi rút này ở mũi, vào thời điểm trong và sau khi phơi nhiễm. Các nghiên cứu đăng trên 2 chuyên san The Lancet và The Journal of Infectious Diseases cho thấy lượng nhỏ vi rút đó không đủ để truyền bệnh mà thậm chí còn có thể tăng cường miễn dịch ở những người đã tiêm vắc xin. “Xét nghiệm người đã tiêm vắc xin và không có triệu chứng có thể kéo dài đại dịch vô tận vì xét nghiệm RT-PCR có thể phát hiện chỉ một hoặc vài phân tử vi rút”, theo 2 giáo sư trên.