Lo ngại nguy cơ nội chiến ở Myanmar

Trung Quốc và Singapore bàn về Myanmar CNA ngày 1.4 đưa tin Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan cho hay ông vừa kết thúc chuyến thăm 2 ngày đến tỉnh Phúc Kiến và gặp gỡ Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Hai bên đã thảo luận tìm cách phục hồi đi lại dần dần và thận trọng, trong bối cảnh hai nước mở cửa lại nền kinh tế sau đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, ông Balakrishnan cho hay hai bên đã thảo luận về “tình hình rất rắc rối ở Myanmar”. Ngoại trưởng Singapore lo ngại về bạo lực leo thang tại Myanmar, nhất là vào Ngày quân đội Myanmar vừa qua. Ông cho biết Singapore và Trung Quốc đồng ý sẽ vẫn tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước khác. Theo ông, LHQ và ASEAN chắc chắn sẽ cố gắng hỗ trợ theo tinh thần xây dựng và không can thiệp, nhưng theo cách để hướng tới đối thoại. Khánh An