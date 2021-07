Lời cảnh báo từ lũ lịch sử ở châu Âu

Dòng nước đục ngầu đã nhấn chìm nhiều ngôi làng, phá hủy công trình và gây ra hố sụt khổng lồ dọc sông Rhine. Bên cạnh Rhineland-Palatinate, bang North Rhine-Westphalia của Đức cũng có nhiều người chết. Ít nhất 165.000 người ở 2 bang này đang sống trong cảnh mất điện. Mực nước sông ở các nước láng giềng Luxembourg và Hà Lan cũng dâng lên sau nhiều ngày mưa lớn, khiến chính quyền phải ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh di tản hơn 10.000 người.

Mưa như trút nước ở Tây Âu từ ngày 14 - 15.7 đã gây ra thảm họa lũ quét. Cơ quan thời tiết Đức cho biết một số khu vực chưa từng ghi nhận lượng mưa như vậy trong 100 năm qua. Lượng mưa trong 24 giờ ở Rhineland-Palatinate và North Rhine-Westphalia đạt đến 100 - 150 mm, bằng lượng mưa trong hơn một tháng ở vùng này. Lượng mưa lớn bất thường đặt ra câu hỏi về vai trò của biến đổi khí hậu trong thảm họa trên. Mặc dù cần nhiều tuần để nghiên cứu nhưng một số nhà khoa học đã khẳng định với The New York Times rằng trận mưa lớn này do biến đổi khí hậu gây ra, tương tự các sự kiện thời tiết khắc nghiệt khác. Bộ trưởng Môi trường Đức Svenja Schulze ngày 15.7 cũng viết trên Twitter rằng: “Biến đổi khí hậu đã đến Đức”.