Món ăn Việt trong chương trình thiện nguyện tại California

Meals on Wheels ở quận Cam là chương trình cung cấp miễn phí các bữa ăn trong ngày cho những người trên 60 tuổi mắc bệnh tật, bị khuyết tật hoặc mất khả năng vận động không thể mua hoặc tự chuẩn bị bữa ăn. Meals on Wheels ở quận Cam cung cấp 3 bữa ăn trong ngày với tần suất 5 ngày/tuần. Người nhận các bữa ăn của Meals on Wheels ở quận Cam cũng có thể đóng góp 5,25 USD/ngày nếu thích và điều này hoàn toàn không bắt buộc, theo trang tin mealsonwheelsoc.org.

Nghiên cứu cho thấy các chương trình Meals on Wheels cải thiện đáng kể chất lượng chế độ ăn uống, đảm bảo dinh dưỡng, giảm tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm và cải thiện chất lượng cuộc sống của người cao tuổi, theo chuyên san Nutrition and Health. Các chương trình này cũng giúp giảm chi tiêu của chính phủ bằng cách giảm nhu cầu sử dụng bệnh viện, viện dưỡng lão hoặc các dịch vụ cộng đồng tốn kém khác.