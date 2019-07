Mỹ cảnh giác giới học giả Trung Quốc

Về phần mình, cộng đồng nghiên cứu người Hoa tại Mỹ cho rằng họ đang “vạ lây” từ căng thẳng song phương. “Tình hình hết sức đáng quan ngại”, AFP dẫn lời Giáo sư Hi Tiểu Tinh, cựu Trưởng khoa vật lý của Đại học Temple ở Philadelphia, nói. Bản thân ông cách đây 4 năm cũng dính cáo buộc đánh cắp bí mật liên quan đến công nghệ siêu dẫn cho Bắc Kinh. Cuộc điều tra được hủy bỏ sau 4 tháng vì thiếu chứng cứ nhưng kể từ đó ông cho hay mình mất hầu như mọi kinh phí đầu tư của chính phủ Mỹ cho các dự án nghiên cứu. Tương tự, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc tại Mỹ Fred Yan cho hay các thành viên của tổ chức phi chính phủ do ông quản lý nhận được yêu cầu từ FBI “phải báo cáo bất kỳ trường hợp tình nghi nào liên quan đến Trung Quốc mà họ biết”. “Người Mỹ gốc Hoa và các sinh viên Trung Quốc sinh sống hợp pháp tại đây đang hứng chịu những hệ quả không đáng có từ đối đầu Mỹ - Trung”, trang Inkstone News dẫn lời ông Yan cảnh báo.

Bên cạnh xung đột thương mại, một trong các lý do dẫn đến bầu không khí ngột ngạt gần đây là chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày càng lo ngại nguy cơ Trung Quốc tìm cách chiếm đoạt bí mật công nghệ Mỹ để phục vụ mục tiêu vươn lên dẫn đầu thế giới về công nghệ và sản xuất theo kế hoạch Made in China 2025. Chưa kể các vấn đề về an ninh và tình báo, tờ Financial Times dẫn thống kê của Nhà Trắng ước tính tình trạng đánh cắp và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ từ Trung Quốc gây tổn thất 600 tỉ USD mỗi năm cho nền kinh tế Mỹ. Khi điều trần trước quốc hội Mỹ hồi tháng 2, Giám đốc FBI Christopher Wray cũng cáo buộc Trung Quốc “đang lợi dụng môi trường nghiên cứu rộng mở và tự do của Mỹ để mưu đồ lợi ích”.