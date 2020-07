Mỹ cấp tập hoạt động ở Biển Đông

Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông Hãng tin PTI ngày 17.7 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava tuyên bố nước này ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông, khi nhận định về việc Mỹ bác bỏ các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc tại vùng biển này. “Quan điểm của chúng tôi về vấn đề này là rõ ràng và nhất quán. Biển Đông nằm trong các lợi ích chung toàn cầu và Ấn Độ có lợi ích gắn chặt với hòa bình và ổn định trong khu vực này. Chúng tôi kiên quyết ủng hộ tự do hàng hải, hàng không và các hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở trên các tuyến đường biển quốc tế ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của LHQ về luật Biển”, ông Srivastava phát biểu.