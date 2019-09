Mỹ điều khu trục hạm đến tăng cường phòng không cho Ả Rập Xê Út

Với lý do nhằm ngăn chặn cái gọi là “sự leo thang nguy hiểm từ hành động gây hấn của Iran”, Lầu Năm Góc tuyên bố triển khai thêm quân và các khí tài quân sự khác đến Vịnh Ba Tư.

Bộ Quốc phòng Mỹ nói thêm chi tiết kế hoạch triển khai quân vẫn đang cân nhắc song việc điều quân lần này sẽ là “giới hạn” và chỉ mang ý nghĩa “phòng thủ”.

[VIDEO] Lầu Năm Góc sẽ đem quân giúp Ả Rập Xê Út phòng thủ

Theo Đài CBS ngày 23.9, tàu khu trục tên lửa dẫn đường được triển khai đến phía bắc Vịnh Ba Tư nhằm “vá lỗ hổng” cho mạng lưới phòng không của Ả Rập Xê Út.

Được trang bị hệ thống tác chiến Aegis và các tên lửa đất đối không, khu trục hạm USS Nitze được biết đến nhiều hơn, không phải nhờ năng lực phòng không, mà là từ các cuộc tấn công “tự vệ” bằng tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào phe nổi dậy Houthi ở Yemen hồi năm 2016.

Còn nhớ trong một động thái hiếm hoi can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến ở Yemen do Ả Rập Xê Út dẫn đầu vào năm 2016, tàu khu trục USS Nitze đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các “vị trí radar” của đối phương với mục đích nhằm bảo đảm “tự do hàng hải”.