Mỹ dốc sức đối phó Trung Quốc

“Trung Quốc tự lãnh trái đắng”

Đó là nhận xét của ông Kurt Campbell, điều phối viên chuyên trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ. Trong một hoặc hai năm gần đây, Mỹ không phải là phía gây nhiều khó dễ cho Trung Quốc, mà chính nước này đã nhận lấy “trái đắng” cho những hành động của mình, theo Hãng Bloomberg dẫn lời ông Campbell phát biểu tại sự kiện do Trung tâm an ninh mới của Mỹ tổ chức ở thủ đô Washington D.C hôm 8.6.

Ông Campbell cho rằng những chính sách đối ngoại mà Bắc Kinh theo đuổi trong thời gian qua đã khiến thế giới phản ứng kịch liệt. Ông đề cập đến một số chính sách gây tranh cãi của Trung Quốc, như quân sự hóa các đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông, thực thi cách tiếp cận theo hướng hung hăng hơn trong chính sách ngoại giao toàn cầu. “Tuy nhiên, liệu giới lãnh đạo của Trung Quốc có nhận ra sự thật này hay không? Tôi cho rằng đó là câu hỏi khó trả lời”, ông Campbell nói.

Về chuyến thăm Đài Loan mới đây của nhóm thượng nghị sĩ Mỹ, ông Campbell cho rằng đây là động thái thể hiện Mỹ “sát cánh với Đài Loan”. Bên cạnh đó, Washington cam kết tiếp tục cung cấp sự phòng vệ cho Đài Bắc, nhưng vùng lãnh thổ này cũng cần nâng cấp năng lực quân sự.

