Mỹ, Israel rời UNESCO vì cho rằng tổ chức này ‘chống lại Israel’

Đài Fox News ngày 2.1 đưa tin Mỹ và Israel đã chính thức rời khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) vào ngày 1.1.2019, sau khi tuyên bố bắt đầu quy trình rời tổ chức này cách đây một năm.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rút khỏi tổ chức trên vào tháng 10.2017 trước khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra quyết định tương tự.

UNESCO thành lập năm 1945 với trụ sở chính tại Paris (Pháp) và sứ mệnh “thắt chặt sự hợp tác giữa các quốc gia về giáo dục, khoa học và văn hóa để đảm bảo sự tôn trọng công lý, luật pháp, nhân quyền và tự do cơ bản cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo”.

Tuy nhiên, Mỹ và Israel lại cho rằng tổ chức kỳ thị người Israel khi chỉ trích việc chiếm đông Jerusalem, ghi nhận một số di sản của Palestine và chấp nhận chính quyền này gia nhập chính thức vào năm 2011.

Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Danny Danon nói rằng nước này “sẽ không là thành viên của một tổ chức có mục tiêu cố ý hành động chống lại chúng tôi, và đã trở thành công cụ do kẻ thù của Israel thao túng”.

Việc hai thành viên rút lui sẽ không ảnh hưởng lớn đến vấn đề tài chính, vì UNESCO đã cắt giảm ngân quỹ sau khi Mỹ và Israel dừng đóng góp vào năm 2011 do Palestine gia nhập. Do đó, Mỹ còn khoảng 600 triệu USD chưa đóng và đây được cho là một trong các lý do khiến Tổng thống Trump quyết định rút khỏi tổ chức.