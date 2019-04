Mỹ lên tiếng về dân quân biển Trung Quốc

Trả lời phỏng vấn tờ The Financial Times hôm qua, Tham mưu trưởng hải quân Mỹ John Richardson khẳng định lực lượng này sẽ áp dụng cách xử lý giống nhau đối với tàu hải cảnh, tàu cá vỏ thép và tàu hải quân Trung Quốc trên Biển Đông. Ông cho biết thêm đã nói rõ vấn đề trong cuộc trao đổi mới đây với người đồng cấp Trung Quốc Thẩm Kim Long. “Tôi đã nói hết sức rõ ràng rằng hải quân Mỹ sẽ không bị dọa dẫm và chúng tôi sẽ tiếp tục các chiến dịch hợp pháp như thường lệ khắp thế giới , với mục tiêu bảo vệ quyền tự do sử dụng không phận và vùng biển một cách hợp pháp cho tất cả các bên”, đô đốc Richardson nhấn mạnh.