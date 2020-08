Mỹ lo ngại bị Nga,Trung Quốc can thiệp bầu cử

Giám đốc Trung tâm an ninh và phản gián quốc gia Mỹ (NCSC) William Evanina hôm qua 8.8 đưa ra tuyên bố công khai bất thường với nội dung cảnh báo Nga, Trung Quốc và Iran sẽ cố can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 3.11, theo Reuters.

Còn về Iran, ông Evanina cảnh báo Tehran cũng đang dùng các chiến thuật qua mạng như tuyên truyền thông tin sai lệch nhằm khiến Tổng thống Trump mất thể diện trước thềm bầu cử. Theo ông Evanina, Tehran lo sợ rằng nếu tái đắc cử, ông Trump sẽ tiếp tục gây sức ép lên Iran nhằm thay đổi thể chế ở nước này.

Khi được hỏi về cách ứng phó nguy cơ nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử, Tổng thống Trump trả lời: “Chúng ta sẽ quan sát họ, chúng ta phải rất cẩn thận”. Tổng thống Trump cho hay ông tin Nga, Trung Quốc và Iran đều muốn ông thất cử. Các đối thủ nước ngoài có thể cố can thiệp vào hệ thống bầu cử Mỹ bằng cách phá hoại quá trình bỏ phiếu, đánh cắp dữ liệu bầu cử hoặc gây ra sự nghi ngờ về tính hợp pháp của kết quả bầu cử. Cách đây vài ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo công bố giải thưởng 10 triệu USD (gần 232 tỉ đồng) cho bất cứ ai phát hiện hành động can thiệp vào kỳ bầu cử tổng thống sắp tới, theo AFP.