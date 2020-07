Mỹ mạnh tay với các công ty công nghệ Trung Quốc

Ủy ban Về các vấn đề chính phủ và an ninh nội địa của Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu vào ngày 22.7 về dự luật cấm dùng TikTok trên thiết bị do chính phủ cấp. Ngoài ra, chính phủ Mỹ đang đánh giá mối đe dọa an ninh quốc gia và sẽ đưa ra biện pháp cụ thể đối với các ứng dụng TikTok, WeChat của Trung Quốc, theo Reuters. Trước đó, Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố Washington “đang xem xét” cấm TikTok vì ứng dụng này cung cấp thông tin người dùng cho chính quyền Bắc Kinh, nhưng TikTok bác bỏ mọi cáo buộc