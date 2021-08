'Mỹ rất coi trọng quan hệ với Việt Nam'

Ngày 24.8, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 3 ngày. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tiếp đón một phó tổng thống Mỹ, cũng là người vô cùng đặc biệt khi là phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm chức vụ này trong lịch sử Mỹ. Bà Harris là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới Việt Nam dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Thanh Niên đã có cuộc phỏng vấn với Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ngay trước khi Phó tổng thống Harris tới Việt Nam:

PV: Theo đại sứ, chuyến thăm Việt Nam lần này của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris có ý nghĩa như thế nào, đặc biệt trong quan hệ với Việt Nam? Có thể đánh giá sao về quan hệ song phương Việt - Mỹ hiện nay?

Chuyến thăm của Phó tổng thống Kamala Harris là chuyến thăm cấp cao mang cả thông điệp song phương lẫn đa phương, thể hiện rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden rất coi trọng Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Phía Mỹ trong thời gian gần đây và đặc biệt dưới thời chính quyền Tổng thống Biden cũng nhấn rất mạnh rằng nước Mỹ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng. Điều đó tạo ra hiểu biết và cơ sở để hai bên thúc đẩy quan hệ. Đơn cử một ví dụ: nếu trước đây khi mới bắt đầu bình thường hóa, thương mại hai nước chỉ khoảng nửa tỉ USD, đến giờ đã hơn 90 tỉ và Mỹ là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Điều đó để thấy rằng quan hệ Việt – Mỹ có đà phát triển rất lớn. Thêm nữa, Việt Nam đang tích cực hội nhập quốc tế, nên cũng trở thành điểm đến cho các doanh nghiệp Mỹ. Chuyến thăm lần này của bà Harris cũng sẽ thúc đẩy điều đó.

Theo lịch trình dự kiến, bà Harris sẽ hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, đồng thời sẽ thảo luận về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, đầu tư, thương mại, an ninh, khoa học công nghệ , y tế và các vấn đề khu vực, quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Hai bên cũng sẽ chứng kiến sự kiện khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Mỹ (CDC) đặt tại Việt Nam. Đây là sự kiện cho thấy sự kết nối quan hệ của Mỹ với Việt Nam và Đông Nam Á.

Tôi cho rằng chuyến thăm này vừa thể hiện hai bên coi trọng quan hệ với nhau, đồng thời cho thấy rõ sự đánh giá cao của Mỹ với vai trò của Việt Nam ở khu vực.

PV: Liên quan chính sách với khu vực, có thể thấy gì về dư địa hợp tác qua quan điểm và cách tiếp cận của Mỹ và Việt Nam?

Việt Nam nhìn nhận khu vực ASEAN và châu Á - Thái Bình Dương xuất phát từ lợi ích của chính Việt Nam và lợi ích chung của khu vực này. Đối với Việt Nam, ASEAN, Đông Nam Á và châu Á- Thái Bình Dương là môi trường cho sự an ninh và phát triển của đất nước, do đó cần có khu vực này hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển. Để có được điều đó phải dựa trên đối thoại và luật pháp quốc tế. Việt Nam rất coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN. Cách tiếp cận của ASEAN là vừa xây dựng cộng đồng chung để hợp tác, xử lý các vấn đề của khu vực, đồng thời ASEAN gắn kết với các đối tác lớn bên ngoài, có cả Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc , Nhật Bản…