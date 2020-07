Mỹ sắp có thêm biện pháp nhằm vào Trung Quốc

Về vấn đề nhập cư, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany tiết lộ khả năng có một sắc lệnh hành pháp nhằm hủy chương trình DACA vốn bảo vệ khoảng 700.000 người nhập cư lậu vào Mỹ khi còn là trẻ em, theo tờ The Washington Times. Tòa án tối cao Mỹ hồi tháng 6 ra phán quyết bảo vệ chương trình DACA, nhưng cảnh báo chính phủ vẫn có thể hủy chương trình theo đúng quy trình.

Hồi tháng 4, Viện Y tế quốc gia (NIH) của Mỹ công bố một sáng kiến hợp tác công - tư nhằm phát triển chiến lược tìm ra phương pháp điều trị và vắc xin ngừa Covid-19, do vi rút Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra. Tham gia sáng kiến có 18 công ty dược từ Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Thụy Sĩ và Pháp, nhưng không có công ty nào của Trung Quốc, trong khi hiện có tới 9 trong số 19 vắc xin Covid-19 đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng do các công ty Trung Quốc phát triển, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO).