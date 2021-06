Mỹ tặng 500 triệu liều vắc xin Covid-19 cho các nước

Tờ The New York Times đăng tin chính quyền Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Pfizer và BioNTech để cung cấp 500 triệu liều vắc xin Pfizer/BioNTech ngừa Covid-19 cho khoảng 100 quốc gia trong năm tới. Các nước được nhận viện trợ số vắc xin này chủ yếu thuộc nhóm thu nhập thấp.

Chiến lược tiêm chủng cho thế giới

Tổng thống Joe Biden đã úp mở về kế hoạch này vào hôm qua, ngay khi ông sắp lên đường bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Trước tình hình thế giới đang thiếu trầm trọng vắc xin ngừa Covid-19 và tình trạng chênh lệch về tỷ lệ tiêm chủng giữa các quốc gia giàu và nghèo, ông Biden đã được báo chí đặt ra câu hỏi là liệu Mỹ có chiến lược tiêm chủng cho thế giới hay không.

Câu hỏi trên được đặt ra khi chủ nhân Nhà Trắng sắp lên chuyên cơ để công du vào hôm qua. Trả lời lại, ông khẳng định: “Tôi có kế hoạch như thế và tôi sẽ công bố”.

Theo lịch trình công du lần này, ông Biden sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Anh từ ngày 11-13.6 và gặp gỡ một số nhà lãnh đạo các nước. Trong đó có cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào ngày 16.6 tại Thụy Sỹ.

Liên quan kế hoạch viện trợ vắc xin Covid-19, phát biểu với binh sĩ Mỹ tại Anh vào ngày 9.6 (theo giờ địa phương) sau khi hạ cánh xuống Anh, ông Biden tuyên bố: “Chúng ta phải kết thúc Covid-19, không chỉ ở nhà, điều chúng ta đang làm mà ở khắp mọi nơi”.

“Không có bức tường nào đủ cao để giữ chúng ta an toàn trước đại dịch này hoặc mối đe dọa sinh học tiếp theo mà chúng ta phải đối mặt và sẽ có những bức tường khác. Điều đó đòi hỏi phải có hành động đa phương được phối hợp ”, Tổng thống Mỹ nói thêm.

Ông Biden phát biểu trước binh sĩ Mỹ tại Anh ngày 9.6 Reuters

Tờ The New York Times dẫn một số nguồn tin thân cận Nhà Trắng cho biết chính quyền Mỹ trả cho 500 triệu liều vắc xin trên ở mức giá “phi lợi nhuận”. Dự kiến, 200 triệu trong số 500 triệu liều trên sẽ được phân phối ngay trong năm nay, 300 triệu liều còn lại được cung cấp vào giữa năm sau. Tất cả số liều vắc xin này sẽ được sản xuất bởi cơ sở của Pfizer tại Mỹ.

Có thể còn nhiều thêm

Pfizer đang đề nghị với chính quyền Biden một thỏa thuận mua nhiều liều hơn nữa để viện trợ các nước. Ông Albert Bourla, Giám đốc điều hành của Pfizer, dự kiến sẽ xuất hiện cùng Tổng thống Biden khi ông Biden đưa ra thông báo về kế hoạch trên.

Trong khi đó, theo tờ The New York Times, 500 triệu liều vẫn còn thấp hơn nhiều so với 11 tỉ liều mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính là cần thiết để tiêm chủng cho thế giới. Tuy nhiên, 500 triệu liều vẫn vượt xa số lượng vắc xin mà Mỹ mới đây cam kết tài trợ.

Tuần trước, ông Biden thông báo sẽ viện trợ 25 triệu liều trong tháng này cho các nước ở Caribe và Mỹ Latinh; Nam và Đông Nam Á; Châu phi; và các vùng lãnh thổ của người Palestine, Gaza và Bờ Tây. Đây là một phần trong số 80 triệu liều mà Mỹ cam kết viện trợ các nước và sẽ được chuyển đi ngay trong tháng 6.