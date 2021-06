Mỹ tăng đáng kể chuyến bay do thám áp sát Trung Quốc ở Biển Đông?

Tuy nhiên, số chuyến bay do thám của Mỹ sát Trung Quốc ở Biển Đông trong tháng 5.2021 "tăng đáng kể so con số của cùng kỳ năm ngoái, chỉ 35”, theo SCSPI. Trong số chuyến bay do thám trong tháng 5.2021 có 52 chuyến bay do hải quân Mỹ tiến hành và số còn lại do không quân Mỹ thực hiện.