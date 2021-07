Mỹ tính chuyện ép người dân tiêm vắc xin Covid-19

Cảnh báo mới về vắc xin Covid-19 của Johnson & Johnson Theo AFP ngày 13.7, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) vừa cập nhật cảnh báo về việc vắc xin ngừa Covid-19 của Hãng Johnson & Johnson có thể làm tăng nguy cơ mắc hội chứng Guillain-Barre (GBS).

Trong một cảnh báo khác, nhà khoa học trưởng của WHO - Soumya Swaminathan khuyến cáo các nước chưa nên tiêm kết hợp vắc xin Covid-19 từ các nhà sản xuất khác nhau, do thiếu dữ liệu về tác động đối với Đây là bệnh lý rối loạn thần kinh hiếm gặp, với các triệu chứng gây tê, yếu nửa người, rối loạn cảm giác và liệt dây thần kinh, với trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến suy hô hấp, thậm chí tử vong. Phân tích tại Mỹ, FDA phát hiện 100 trường hợp mắc GBS trong số 12,5 triệu liều vắc xin Johnson & Johnson được tiêm.Trong một cảnh báo khác, nhà khoa học trưởng của WHO - Soumya Swaminathan khuyến cáo các nước chưa nên tiêm kết hợp vắc xin Covid-19 từ các nhà sản xuất khác nhau, do thiếu dữ liệu về tác động đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, PGS Matthew Snape tại Đại học Oxford cho rằng việc tiêm trộn sẽ giúp các nước linh hoạt hơn trong bối cảnh nguồn cung vắc xin thiếu hụt. Khánh An