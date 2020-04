Mỹ vạch kế hoạch răn đe Trung Quốc trên biển

Pháp chú trọng an ninh hàng hải ở Thái Bình Dương Theo chuyên gia Nicolas Regaud tại Viện Nghiên cứu chiến lược thuộc Học viện Quốc phòng Pháp (IRSEM), cùng với năng lực và các hoạt động trên nhiều lĩnh vực, Pháp đang có nhiều đóng góp cho an ninh hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Viết trên trang The Diplomat, ông cho rằng cam kết về an ninh hàng hải của Pháp trong khu vực này xoay quanh 3 trục chính: đóng góp về cấu trúc cho nhận thức khu vực trên biển (MDA), tham gia các diễn đàn hợp tác và thiết lập đối thoại toàn cầu với các nước mạnh về hàng hải và thúc đẩy xây dựng năng lực và môi trường an ninh. Bên cạnh đó, dự kiến vào tháng 7, Pháp sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội nghị Hải quân Ấn Độ Dương nhiệm kỳ 2020 - 2022.