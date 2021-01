Myanmar ‘chật vật’ phân biệt thật giả thông tin về Covid-19

Tính đến năm 2015, dự án Real or Not (Thật - giả) của MIDO là dự án duy nhất ở Myanmar thực hiện kiểm tra sự thật, sau đó là dự án Think Before You Trust (Nghĩ rồi mới tin), của nhóm Burma Monitor vào năm 2017. Gần đây, sáng kiến TechPlomacy của Đại sứ quán Đan Mạch tại Myanmar đã lập quỹ tài trợ cho 6 dự án kiểm tra sự thật, bao gồm 2 dự án nêu trên và 4 dự án mới DVB Burmese, Truyền hình Mizzima, Frontier Myanmar và hãng thông tấn Mon. Letyar Tun, người quản lí quỹ này cho biết, sự đa dạng giữa những người kiểm tra sự thật và các kỹ năng khác nhau mà họ có, như công nghệ , báo chí, có thể cải thiện mạng lưới thông tin ở Myanmar.