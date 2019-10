Giới trẻ ASEAN và cuộc chiến chống tin giả

Giữa lớp học Intensive News Literacy 2019 (Thông hiểu thông tin) tại Trung tâm Hoa Kỳ TP.HCM với phần đông là những bạn sinh viên, cô Nguyễn Lang Mộng (49 tuổi) chăm chú lắng nghe từng bài giảng về các cách thẩm định thông tin dù trước đó cô có phần e ngại vì cho rằng mình “đã quá tuổi” và không giỏi tiếng Anh.

Tin thất thiệt luôn tồn tại, và hàng loạt công cụ như mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin “hỗ trợ” lan truyền loại thông tin này nhanh hơn. Chính vì thế Đông Nam Á trở thành “vùng đất màu mỡ” cho tin giả khi 63% dân số sử dụng mạng internet và 61% tham gia mạng xã hội, theo báo cáo We are social vào tháng 1.2019. Con số tham gia mạng xã hội ở Việt Nam là 64% dân số. Những năm qua, tin giả ảnh hưởng đến Đông Nam Á, từ những vấn đề lớn, gây tranh cãi như bầu cử, ví dụ tại Philippines năm 2016, Malaysia năm 2017 và Indonesia năm 2019; hay mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, ví dụ khủng hoảng nhân đạo Rakhine tại Myanmar; đến những sự kiện, câu chuyện thường nhật. Ví dụ tại Việt Nam là câu chuyện về sức khỏe

Nỗ lực nâng cao kiến thức hiểu biết truyền thông, cụ thể là các khóa học thông hiểu thông tin, cũng phát triển ở các nước Đông Nam Á. Trong đó có thể kể đến Philippines với nhiều dự án kiểm tra sự thật từ rất sớm, năm 2008, như VERA Files hay Tsek.ph, cũng như các dự án thông hiểu truyền thông, do các đại học và những người trẻ thực hiện, ví dụ như tổ chức Out of The Box với nhiều chương trình khác nhau.