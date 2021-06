Nail Việt ở Mỹ gian nan tìm đường hồi phục

Chị Kim Lan làm nail ở Mỹ đã 10 năm và yêu nghề vì cảm thấy mình như một họa sĩ sáng tạo nghệ thuật . Tuy nhiên, những tác động của đại dịch Covid-19 đến ngành nail khiến người phụ nữ gốc Việt này nhiều lần muốn bỏ nghề. Chồng chị không có việc làm ổn định vì không có giấy tờ nên chị phải gồng gánh lo cho chồng và các con, nhưng thu nhập của chị giảm sút do đại dịch khiến cả nhà đang gặp khó, trong khi tiền thuê nhà tại khu Dorchester (TP.Boston, bang Massachusetts) của chị lên đến 1.400 USD/tháng.

Tình cảnh của chị Lan chỉ là một trong rất nhiều trường hợp thợ nail Việt ở Mỹ đang gặp vô số khó khăn do tác động của Covid-19. Dù tình hình dịch bệnh đã giảm và Mỹ đang mở cửa dần, việc phục hồi của ngành nail vẫn gặp nhiều thách thức, theo tờ Dorchester Reporter ngày 2.6 dẫn báo cáo do Tổ chức VietAID và Dịch vụ pháp lý vùng đô thị Boston (GBLS) thực hiện. Báo cáo dựa trên phỏng vấn khảo sát các thợ, chủ tiệm nail trong đại dịch cho thấy nhiều vấn đề đã tồn tại từ lâu và trở nên nghiêm trọng hơn do đại dịch.

Thợ nail Việt tại một tiệm ở Alameda, California Ảnh: Mercury News

Theo chị Thảo, thành viên nhóm thực hiện báo cáo, ngành nail ở Mỹ đa số gồm những phụ nữ gốc Á có thu nhập thấp, trong đó người gốc Việt chiếm đến phân nửa. Nhiều thợ nail được trả theo công việc chứ không có lương cố định, khiến họ trở nên lao đao do phong tỏa. Không chỉ thợ, nhiều chủ tiệm nail cũng bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch. Ngành nail ở Mỹ được dự đoán sẽ tăng trưởng 13% trong thập niên trước đại dịch. Tuy nhiên, nhiều tiệm nail bị giảm doanh thu đến 35% trong năm ngoái và phải cho thợ nghỉ việc. Báo cáo dự báo ngành nail phải mất 5 năm mới hồi phục hoàn toàn.

Khi ngành nail ở Mỹ bắt đầu mở cửa lại vào tháng 6.2021, nhiều thợ buộc phải chọn lựa giữa lo ngại về sức khỏe với việc đảm bảo thu nhập để xoay xở cho cả nhà. Báo cáo cho thấy thợ nail lo ngại nhất là vấn đề an toàn về sức khỏe khi quay lại làm việc. Nhưng với quá ít lựa chọn, việc trở lại tiệm dường như là lựa chọn khả dĩ nhất để đảm bảo thu nhập cho bản thân và gia đình.