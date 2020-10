Nâng cấp tầm nhìn chiến lược Indo-Pacific

AES là tập đoàn năng lượng có trụ sở tại bang Virginia (Mỹ), một trong những công ty hàng đầu thế giới về lĩnh vực năng lượng và nằm trong danh sách 500 công ty lớn nhất tại Mỹ do tạp chí Fortune bình chọn. AES có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, phân phối điện cũng như xây dựng hạ tầng trong ngành công nghiệp khí. Theo Reuters, Tập đoàn AES chia thành 4 đơn vị chiến lược theo định hướng thị trường, gồm Mỹ, Puerto Rico, El Salvador; Nam Mỹ (Chile, Colombia, Argentina và Brazil); MCAC (Mexico, Trung Mỹ và Carribean); và Âu - Á. Tại Việt Nam, AES đã đầu tư vào dự án Nhà máy điện than Mông Dương 2 với công suất 1.242 MW tại Quảng Ninh. Theo chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương, dự án có vốn đầu tư khoảng 2 tỉ USD, gồm 2 tổ máy được đầu tư theo hình thức xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT) và 100% đầu tư trực tiếp nước ngoài. Khánh An