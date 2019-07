NATO vô tình lộ thông tin vị trí hàng loạt vũ khí hạt nhân 'mật' của Mỹ

Tờ The Washington Post ngày 17.7 đưa tin tài liệu của một cơ quan trực thuộc NATO xác nhận một “bí mật” được đồn đoán từ lâu về các vũ khí hạt nhân của Mỹ tại Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Báo cáo có tựa đề về “kỷ nguyên mới của sự răn đe hạt nhân” được viết bởi thượng nghị sĩ Canada Joseph Day cho Ủy ban Phòng vệ và An ninh thuộc Hội đồng nghị viện NATO , và được đưa ra hồi tháng 4 nhưng đến gần đây thông tin trên mới bị rò rỉ.

Báo cáo nhằm đánh giá tương lai chính sách răn đe hạt nhân của NATO và đề cập đến vị trí của “khoảng 150 vũ khí hạt nhân của Mỹ ở châu Âu”.

Theo tài liệu đăng trên tờ De Morgen, đoạn về số vũ khí hạt nhân trên viết: "Những quả bom này được giữ tại 6 căn cứ của Mỹ và châu Âu - Kleine Brogel ở Bỉ, Büchel ở Đức, Aviano và Ghedi-Torre ở Ý, Volkel ở Hà Lan và Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ Turkey. Tháng trước, một phiên bản khác của báo cáo được đăng lại trên mạng nhưng không nói rõ địa điểm cụ thể của các vũ khí hạt nhân.

“Lý do Mỹ đặt vũ khí hạt nhân ở châu Âu là phức tạp và có liên quan đến việc Mỹ đảm bảo an ninh cho NATO để các nước này có thể tập trung tài lực vào các vấn đề khác. Những lý do này ngày nay vẫn còn hữu ích dù gây tranh cãi”, theo chuyên gia phân tích kiểm soát vũ khí Dennis Santiago.

"Tuy nhiên, điều này đồng thời gây quan ngại cho nhiều người ở châu Âu vì không muốn có vũ khí hạt nhân tại đất nước của họ", theo ông Santiago. Các chuyên gia cho rằng thông tin về vũ khí hạt nhân của Mỹ ở châu Âu đều được nhiều người biết từ lâu, dù các bên liên quan không chính thức xác nhận.

Theo thượng nghị sĩ Day, phiên bản đầu tiên của báo cáo hồi tháng 4 chỉ là bản thảo và có thể được điều chỉnh cho đến khi Hội đồng nghị viện NATO xem xét vào tháng 11. “Mọi thông tin sử dụng trong báo cáo này đều là tài liệu nguồn mở”, ông cho biết.