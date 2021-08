New Zealand tái phong tỏa vì một ca Covid-19 cộng đồng

New Zealand ngày 17.8 ghi nhận ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên sau 6 tháng, AFP đưa tin. Bộ Y tế New Zealand cho biết ca nhiễm này được phát hiện ở Auckland, thành phố lớn nhất của nước.

Các quan chức cho biết thêm rằng họ chưa phát hiện "mối liên hệ giữa ca bệnh này với những người mắc Covid-19 về từ nước ngoài hay ca nhiễm trong khu cách ly”.

Với việc phát hiện ca nhiễm này, New Zealand sẽ bắt đầu phong tỏa 3 ngày, tính từ vài giờ tới, Thủ tướng Jacinda Ardern của New Zealand thông báo. Theo đó, tất cả trường học và cơ sở kinh doanh không thiết yếu phải đóng cửa. Người dân chỉ có thể rời khỏi nhà để đi siêu thị, tập thể dục một mình hoặc đến cơ sở y tế.

“Chúng ta đã thấy hậu quả nghiêm trọng của việc mất quá nhiều thời gian rồi mới hành động”, bà Ardern nói. Đồng thời, thủ tướng New Zealand cũng cho biết ca nhiễm này đang được giải trình tự bộ gien và bị nghi ngờ là biến thể Delta.

Ngoài Delta, giới khoa học đang quan tâm những biến thể Covid-19 nào?

“Tất cả ca Covid-19 được cách ly gần đây đều do biến thể Delta gây ra. Biến thể này cũng đang lây lan nhanh khắp thế giới . Mặc dù chưa thể xác nhận ca nhiễm mới do biến thể Delta gây ra, chúng ta cần phải giả định như vậy”, bà Arden phát biểu.

Bà Ardern cũng nói rằng đây là tình huống không ai mong muốn. “Áp dụng sớm các biện pháp cứng rắn đã giúp chúng ta khống chế dịch. Chúng ta biết rằng Delta là một kẻ thù nguy hiểm hơn và những biện pháp đã áp dụng vào năm ngoái có thể tiếp tục có tác dụng”, thủ tướng New Zealand cho biết.

Các biện pháp chống Covid-19 của New Zealand nhận được nhiều lời khen ngợi. Đất nước 5 triệu dân này chỉ mới ghi nhận 26 trường hợp tử vong do Covid-19 từ đầu đại dịch đến nay. Tuy nhiên, chiến dịch tiêm chủng của New Zealand được triển khai khá chậm và nước này chỉ hoàn thành chủng ngừa cho khoảng 20% dân số.

Úc , nước láng giềng của New Zealand, tình hình không mấy khả quan dù hơn một nửa dân số nước này đang chịu cảnh phong tỏa. Úc đang cố gắng ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ ba do biến thể Delta gây ra.

Theo Reuters, bang New South Wales đã báo cáo 452 trường hợp mắc Covid-19 trong 24 giờ qua, mức tăng trong một ngày cao thứ ba từ trước đến nay. Thủ phủ Sydney của New South Wales cũng đang là tâm dịch trong đợt lây nhiễm mới nhất. Thủ hiến Gladys Berejiklian của New South Wales ngày 17.8 cảnh báo số ca nhiễm trên toàn bang này sẽ tiếp tục tăng lên trong 2-3 tuần tới.

Tại Melbourne, thủ phủ của bang Victoria, 24 ca lây nhiễm trong cộng đồng đã được ghi nhận vào ngày 17.8, ngày đầu tiên sau khi các quan chức ban hành lệnh giới nghiêm ban đêm và mở rộng phong tỏa cho đến ngày 2.9.

Thủ đô Canberra của Úc cũng báo cáo 17 ca mắc Covid-19 vào hôm nay. Các nhà chức cũng trách cảnh báo ca bệnh ở đây có thể sẽ gia tăng trong những ngày tới.

Mặc dù trải qua các đợt bùng phát dịch do biến thể Delta gây ra trong thời gian gần đây, số ca Covid-19 của Úc vẫn thấp hơn nhiều quốc gia phát triển khác. Úc mới chỉ ghi nhận hơn 40.000 ca bệnh và 967 trường hợp tử vong tính từ đầu đại dịch. Tuy vậy, Úc có tốc độ tiêm chủng chậm và chỉ mới chủng ngừa đầy đủ cho 26% dân số.