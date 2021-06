Trung Quốc giành cả quyền sở hữu trái kiwi với New Zealand

Kiwi là nông sản xuất khẩu có giá trị nhất của New Zealand. Tuy nhiên, giữa những năm 2010, một người bí mật buôn lậu giống kiwi vàng đặc biệt của New Zealand sang Trung Quốc. Hàng ngàn hecta vườn cây kiwi bất hợp pháp đã mọc lên tại đó.

Nhiều năm qua, New Zealand đã cố gắng đấu tranh bảo vệ tài sản trí tuệ của mình. Những trận chiến giành quyền sở hữu loại trái cây này trong thời gian gần đây đã làm lộ ra những căng thẳng trong mối quan hệ của New Zealand với Trung Quốc.

Giống kiwi vực dậy nông nghiệp New Zealand

Kiwi là ngành kinh doanh lớn của New Zealand. Zespri, hợp tác xã kinh doanh kiwi khổng lồ của nước này, năm ngoái có doanh thu hoạt động là 2,6 tỉ USD.

Theo The Guardian, loại kiwi giá trị nhất ở New Zealand là Sungold, giống kiwi vàng giúp cứu ngành nông sản nước này khỏi thảm họa.

Năm 2010, các vườn kiwi của New Zealand bị một căn bệnh mới có tên PSA quét qua. Dây leo chảy ra dịch đỏ, hoa bị thối rữa và quả bị rụng. Cơn ác mộng này gây thiệt hại cho New Zealand 630 triệu USD. Những giống kiwi vàng đang được yêu thích là loại cây bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Zespri đã cùng các nhà tài trợ khác đầu tư hàng triệu USD vào việc tìm kiếm giải pháp thay thế. Sau nhiều lần thử nghiệm, họ chọn ra giống kiwi Gold3, loại kiwi sau này được đưa ra cửa hàng với tên gọi Sungold.

Giống Gold3 mang các đặc tính lý tưởng. Trái kiwi Gold3 có vị ngọt với hương thơm dễ chịu, giàu vitamin C. Điều quan trọng hơn cả là giống này có khả năng chống lại bệnh PSA đã tàn phá ngành nông nghiệp ở New Zealand.

Các quả kiwi thuộc giống Gold3 của Zespri trên giàn leo Chụp màn hình The Guardian

Sungold trở thành con ngỗng vàng của Zespri. Công ty này nhanh chóng đăng ký sở hữu độc quyền Sungold ở các quốc gia trên thế giới. Kiwi vàng dần được trồng nhiều hơn kiwi xanh và nền nông nghiệp New Zealand đã được gầy dựng lại bằng Sungold.

Sóng gió của Zespri tưởng như đã qua. Tuy nhiên, năm 2016, người ta phát hiện kiwi Sungold đang được trồng ở Trung Quốc. Công ty Zespri đã thuê người điều tra và họ phát hiện số kiwi đó bắt nguồn từ Haoyu Gao.

Gao đã mua một vườn kiwi ở Opotiki, thị trấn nhỏ ở Vịnh Plenty của New Zealand. Theo tài liệu tòa án, ông Gao buôn lậu một lô mầm cây kiwi đến Tứ Xuyên và bán mỗi mầm với giá 42.000 USD. Gao phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng tòa án cấp cao New Zealand ra phán quyết yêu cầu ông bồi thường thiệt hại 9,8 triệu USD.

Zespri chiến thắng tại tòa nhưng thất bại trong việc ngăn giống Gold3 được trồng khắp Trung Quốc. Nỗ lực khởi động cuộc chiến pháp lý tiếp theo của Zespri cũng không thành công và không được Bắc Kinh hỗ trợ. Trong báo cáo gần đây, Zespri cho biết diện tích kiwi Gold3 được trồng bất hợp pháp ở Trung Quốc đã tăng gấp đôi trong giai đoạn 2019-2021 lên hơn 5.200 ha.

Báo cáo cũng cho biết và Trung Quốc đang trên đà sản xuất từ 30 đến 90 triệu thùng kiwi Gold3 mỗi năm. Trong khi đó, lượng kiwi New Zealand xuất khẩu sang Trung Quốc vào mùa trước cũng chỉ bằng 30 triệu thùng.

Đề xuất táo bạo

Điều trớ trêu với New Zealand khi cố gắng ngăn kiwi Gold3 được trồng ở Trung Quốc là loại quả này có nguồn gốc từ Trung Quốc và được đưa đến New Zealand vào năm 1904.

Sau đó, kiwi phát triển mạnh ở New Zealand và nước này bắt đầu xuất khẩu kiwi vào những năm 1950. Các nhà tiếp thị thiên tài của nước này cũng đặt tên loại quả mới theo loài chim biểu tượng của New Zealand. Từ đó, trong mắt phương Tây, nhắc đến quả kiwi là phải nhắc đến New Zealand.

Lúc đó, Trung Quốc khó mà phản đối việc một loại quả có nguồn gốc từ nước mình thành biểu tượng của quốc gia khác. Tuy nhiên, tình hình giờ đã khác.

New Zealand tự nhận thấy mình đang gặp khó và Zespri đã đề xuất một giải pháp táo bạo cho nông dân nước nhà: “Nếu bạn không thể đánh bại họ, hãy tham gia cùng họ hoặc mua lại họ”.

Thay vì kiện những nơi trồng kiwi Gold3 bất hợp pháp, Zespri đưa ra phương án thử nghiệm kéo dài một năm. Theo đó, công ty này sẽ mua số kiwi được trồng ở Trung Quốc và bán lại dưới nhãn hiệu Zespri.

Kiwi vàng của công ty Zespri Chụp màn hình The Guardian

Và theo The Guardian, tuần này, các nông dân New Zealand sẽ bỏ phiếu xem liệu họ có đồng ý với giải pháp của Zespri hay không.