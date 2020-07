Nghi án Tiktok xâm phạm nghiêm trọng thông tin người dùng

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi một người, được giới thiệu là kỹ sư, thông qua trang mạng Reddit đã tố cáo việc Tiktok thu thập thông tin, dữ liệu người dùng.

Theo đó, bằng việc phân tích mã nguồn, người này tố cáo rằng Tiktok thu thập tất cả những gì gọi là có giá trị trong smartphone của người dùng. Cụ thể, theo cáo buộc từ phía người tố cáo, Tiktok thu thập các thông tin phần cứng của thiết bị, đồng thời một số phiên bản của ứng dụng này còn tự động cập nhật thông tin vị trí người sử dụng mỗi 30 giây một lần thông qua hệ thống định vị toàn cầu GPS, quá trình thu thập và lưu giữ dữ liệu cá nhân từ người dùng đều có thể tùy chỉnh từ xa.

Cũng nằm trong cáo buộc trên, Tiktok bị cho là che giấu việc khai thác thông tin người dùng bằng cách mã hóa các dữ liệu mà ứng dụng này truy xuất... Vì thế, khi tập trung hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người dùng thì ứng dụng trên có thể thu thập nguồn dữ liệu khổng lồ về người dân ở một khu vực, một quốc gia...

Năm ngoái, một loạt cảnh báo liên quan ứng dụng này cũng đã được đưa ra.

Cũng vào năm ngoái, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đã đưa ra mức phạt lên đến 5,7 triệu USD (hơn 120 tỉ đồng) đối với Tiktok vì có hành vi thu thập trái phép thông tin của trẻ em vị thành niên dưới 13 tuổi. Theo FTC, đây là mức phạt lớn nhất từ trước đến nay do cơ quan này đưa ra liên quan việc vi phạm quyền riêng tư của trẻ em.

Cùng năm này, tờ The Washington Post có bài bình luận đặt vấn đề rằng liệu chăng Tiktok là một “cánh tay nối dài” của chính phủ Trung Quốc trong việc kiểm soát thông tin. Bên cạnh đó, tờ The New York Times hồi năm ngoái đưa tin chính phủ Mỹ đang xem xét về việc Tiktok có thể gây nguy hại cho an ninh quốc gia của nước này.