Ngoại trưởng Pompeo nghi ngờ kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ

“Kế hoạch có thể bị bác bỏ. Có thể đến lúc cuối cùng, sẽ có người nói rằng ‘nó không hiệu quả với tôi. Nó có 2 điều tốt và 9 điều xấu nên tôi không tham gia’”, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói về kế hoạch mang lại hòa bình cho khu vực Trung Đông của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Bình luận này được đưa ra tại một cuộc họp kín của ông Pompeo với các lãnh đạo Do Thái tại thành phố New York mới đây, theo tờ The Washington Post ngày 2.6.

Nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa Israel-Palestine , Tổng thống Trump đang nỗ lực xây dựng một “thỏa thuận thế kỷ” và phó thác nhiệm vụ này cho con rể là cố vấn cấp cao Jared Kushner cùng đại diện đặc biệt phụ trách đàm phán quốc tế Jason Greenblatt.

Ông Kushner được cho là đã soạn thảo kế hoạch trong suốt 2 năm nay nhưng vẫn chưa công bố. Tuy nhiên, những quyết sách của chính quyền Tổng thống Trump thời gian qua như công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và dời đại sứ quán Mỹ về đây, cắt viện trợ cho Palestine và tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc liên quan đến người tị nạn Palestine... bị cho là thiên vị cho Israel và gây tranh cãi.

Reuters Giới chức Palestine cho rằng kế hoạch của Mỹ sẽ không tránh khỏi việc thiên vị cho Israel. Trong ảnh, Ngoại trưởng Mike Pompeo bắt tay Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Ngoại trưởng Pompeo cho rằng kế hoạch có khả năng bị cho là "không thể thực hiện được" và không nhận được sự ủng hộ. Ông cũng thừa nhận rằng phần đông sẽ coi thỏa thuận có lợi cho chính quyền Israel nhưng kêu gọi các bên cần tham gia cùng nhau để tìm giải pháp.

Trong khi kế hoạch chính trị vẫn chưa được công bố, chính quyền Mỹ mới đây tung ra một chương trình kinh tế nhằm viện trợ cho Bờ Tây và Dải Gaza, tạm đặt vấn đề lãnh thổ sang một bên. Chương trình sẽ được tổ chức tại thủ đô Manama của Bahrain vào cuối tháng 6 nhưng bị phía Palestine kêu gọi tẩy chay, theo Forbes.

Giới chức Palestine cho rằng kế hoạch của Mỹ trước sau gì cũng có sự thiên vị, đồng thời nói rằng không thể nào phát triển kinh tế nếu các tranh chấp lãnh thổ và chính trị chưa được giải quyết tận gốc.