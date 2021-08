Người dân Afghanistan di tản tràn vào sân bay Kabul, an ninh Mỹ bắn chỉ thiên

Cùng lúc Taliban tiến vào Kabul và kiểm soát thành phố, các phái đoàn ngoại giao, công dân nước ngoài và một số người Afghanistan chạy về sân bay quốc tế Hamid Karzai để tìm đường rời khỏi đất nước.

Trang The Drive đăng tải lại một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy binh sĩ Mỹ tại sân bay đã bắn chỉ thiên để giữ trật tự và một người hét lớn “lùi lại”. Những đoạn video khác cho thấy nhiều người tràn xuống sân bay để tìm cách lên máy bay.

Người dân Afghanistan kéo hành lý về sân bay Hamid Karzai ở Kabul Reuters

Quân đội Mỹ hiện kiểm soát hoàn toàn hoạt động tại sân bay và cho ngừng toàn bộ các chuyến bay thương mại. Một quan chức Afghanistan nói với tờ The Daily Beast rằng nhiều người đang tức giận vì phía Mỹ dừng toàn bộ các chuyến bay dân sự. “Phụ nữ, trẻ em và nhân viên chính quyền có thị thực không thể rời khỏi đất nước vì Mỹ đang cản trở họ”, vị quan chức nói.

Hầu hết phái đoàn ngoại giao của các nước đã rời khỏi trung tâm Kabul để dời về gần sân bay, chuẩn bị cho việc sơ tán. Các nước cũng điều thêm máy bay quân sự đến sân bay Hamid Karzai để sơ tán công dân.

Cảnh sát Afghanistan kiểm tra xe tại cổng vào sân bay Hamid Karzai ngày 15.8 Reuters

Ít nhất 500 nhân viên chính phủ Mỹ được cho là đã rời đi trên các máy bay của quân đội và Bộ Ngoại giao Mỹ. Theo kế hoạch, lực lượng Mỹ sẽ giúp hàng ngàn người sơ tán mỗi ngày nhưng cần mất vài ngày để mở rộng tần suất các chuyến bay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết quân đội Mỹ đang giữ an ninh quanh sân bay. Trước đó, Bộ Quốc phòng thông báo triển khai thêm 1.000 binh sĩ đến Kabul, nâng tổng số binh sĩ Mỹ tại đây lên thành 6.000 người.

Máy bay thương mại cất cánh từ sân bay Hamid Karzai hôm 14.8 AFP

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, toàn bộ nhân viên sứ quán Mỹ tại Kabul đã di chuyển về sân bay Hamid Karzai. Cơ quan này cũng cho biết hơn 60 nước đã cùng ra tuyên bố chung kêu gọi cho phép công dân Afghanistan và quốc tế được rời khỏi nước này theo ý muốn, các sân bay cửa khẩu biên giới trên bộ phải tiếp tục mở cửa.

Trong tuyên bố chung, các nước nhấn mạnh những người đang ở vị trí quyền lực và có thẩm quyền trên toàn Afghanistan chịu trách nhiệm bảo vệ nhân mạng, tài sản và ngay lập tức khôi phục an ninh, trật tự dân sự. “Người dân Afghanistan được quyền sống trong an toàn, an ninh và danh dự. Chúng tôi, cộng đồng quốc tế, sẵn sàng hỗ trợ họ”, tuyên bố nêu.