Người “thổi hồn” cho tương ớt Sriracha

Một số nước thu hồi tương ớt Sriracha vì nguy cơ nổ Cuối tháng 12.2019, tờ Sydney Morning Herald đưa tin Úc và New Zealand đã cho thu hồi hàng loạt chai tương ớt Sriracha, vì nguy cơ chai tương ớt phát nổ khi mở nắp. Cụ thể, những chai tương ớt Sriracha bằng nhựa có dung tích 500 ml và 830 ml với thời hạn sử dụng trước tháng 3.2021 là những mặt hàng bị thu hồi đợt này. Người tiêu dùng được khuyên không mở nắp các chai tương ớt Sriracha bị phồng vì có nguy cơ bị nổ văng vào mắt và nên trả cho nơi bán để nhận tiền lại.

Nguyên nhân có thể gây nổ được cho là do chất a xít lactic tích tụ trong một số chai tương ớt Sriracha được nhập từ Mỹ khiến quá trình lên men tiếp diễn, từ đó tạo ra áp suất lớn dễ gây nổ khi người dùng mở nắp. Tờ The Straits Times đưa tin Cơ quan Thực phẩm Singapore hôm 27.12.2019 cũng cho thu hồi các sản phẩm trên. Tháng 11.2019, Mỹ và châu Âu đã ra lệnh thu hồi các chai tương ớt Sriracha vì lý do tương tự, theo Đài 9News. Hiện chưa có phản hồi từ Huy Fong Foods trước thông tin này.