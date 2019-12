Người Việt bị đưa sang Anh lúc nhỏ: 'Bọn buôn người lấy nội tạng của mẹ tôi'

“Tôi nhớ hai mẹ con tôi làm việc cho vài người để trừ nợ. Vào một ngày nọ, chúng tôi bị đưa lên xe gắn máy để đến một nơi rất xa. Đó là một khu vực miền núi hẻo lánh, có ngôi nhà rất lớn cùng một trang trại rộng lớn”, Nguyen nhớ lại, theo tờ South China Morning Post ngày 7.12.

Mẹ bị lấy nội tạng

“Sau đó, tôi bị đưa đến một ngôi nhà rất lớn khác. Tất cả những người trong nhà đó đều nói tiếng nước ngoài mà tôi cho là tiếng Hoa…. Trong ngôi nhà mới, công việc của tôi cũng như trước, lau dọn và nấu ăn”, Nguyen kể tiếp.

“Vào một ngày, có người đưa điện thoại cho tôi nghe giọng của một người Việt. Đó là nhân viên bảo vệ của người chủ trước, đe dọa tôi phải làm việc chăm chỉ, nếu không họ sẽ mổ lấy nội tạng của tôi như đã từng làm với mẹ tôi. Tôi đã ở tại ngôi nhà đó trong vài năm và không có ý niệm về thời gian”, Nguyen nhớ lại.

Bị chém chỉ vì 2 cái dĩa

“Sau đó, họ đưa tôi đến một nhà hàng, làm công việc rửa chén và chuẩn bị mọi thứ đầu bếp cần”, Nguyen kể tiếp. Tại nhà hàng, Nguyen ngủ ở nhà bếp và thường xuyên bị bạo hành. Anh từng bị tát và một đầu bếp đã chém vào tay anh sau khi anh làm vỡ 2 cái dĩa.

Nguyen đã cố gắng tìm cách trốn đi, nhưng không được và bị đưa trở lại một ngôi nhà trồng cần sa cho đến khi được cảnh sát giải cứu hồi năm ngoái.

Hiện nay, Nguyen đang ở trong một ngôi nhà an toàn do giới chức Anh sắp xếp và hy vọng sẽ được ở lại nước này. “Lý do tôi nộp đơn xin tị nạn là vì tôi không có gia đình ở quê nhà. Nếu tôi trở về, tôi có thể sẽ bị bắt đưa đến ông chủ lần nữa và họ sẽ mổ lấy nội tạng của tôi. Đó là lý do tôi xin được bảo vệ”, Nguyen cho hay, nhưng không nói rõ về “ông chủ”.