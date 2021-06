Nguy cơ an ninh sau vụ quay lén bộ trưởng Anh

Trong lúc giới truyền thông Anh tiếp tục mổ xẻ chi tiết về vụ ngoại tình với trợ lý khiến ông Matt Hancock mất chức bộ trưởng y tế, các chuyên gia an ninh nước này đã nêu lên một số câu hỏi đáng quan ngại hơn. Tại sao văn phòng một bộ trưởng lại xuất hiện máy quay ẩn? Ai là người cài đặt? Phải chăng có bàn tay gián điệp nước ngoài trong vụ việc?

Hôm qua (giờ Việt Nam), ông Hancock đã nộp đơn từ chức bộ trưởng y tế sau khi những hình ảnh ông ôm hôn nữ trợ lý Gina Coladangelo lan truyền trên mạng, theo Reuters hôm 27.6. Cả ông Hancock và bà Coladangelo đều đã có gia đình riêng. Những hình ảnh này xuất phát từ đoạn clip có thời lượng 76 giây, ghi lại cảnh thân mật của vị bộ trưởng tại trụ sở Bộ Y tế hôm 6.5 (thời điểm Anh thực hiện biện pháp giãn cách chống dịch Covid-19 ). Báo The Sun cho hay đã được một nguồn tin cung cấp clip, nhiều khả năng là một nhân viên an ninh.

Chính phủ Anh tuyên bố mở cuộc điều tra liên quan đến đoạn clip trên. Bên cạnh đó, Văn phòng Nội các Anh có thể tham vấn Cơ quan An ninh Anh (MI5) nhằm xác định liệu vụ cài camera trong văn phòng bộ trưởng có phải một vụ rò rỉ liên quan an ninh quốc gia. Trên Twitter, ông David Videcette, cựu thám tử từng chỉ đạo vụ điều tra sự kiện đánh bom liên hoàn ở London ngày 7.7.2005, đã phân tích những hình ảnh cho thấy camera ẩn nhiều khả năng được cài vào thiết bị báo cháy sát văn phòng của ông Hancock.

“Nếu một người có thể dễ dàng cài camera ẩn và nhìn lén văn phòng một bộ trưởng, đây là vấn đề an ninh nghiêm trọng, lần sau có thể là bom”, ông Videcette cảnh báo. Trong khi đó, cựu cảnh sát Dai Davies gọi vụ việc là “vấn đề an ninh quốc gia thực sự nghiêm trọng”. “Nếu một người có thể chụp cảnh tượng như thế này trong văn phòng bộ trưởng, vậy thì họ còn có thể nhìn thấy gì nữa? Tài liệu mật của chính phủ chăng? Sở Cảnh sát London phải nhanh chóng mở cuộc điều tra”, theo ông Davies.

Tổ chức An ninh Chính phủ Anh, chịu trách nhiệm an toàn cho 800 tòa nhà ở khu hành chính ở London, đã được đề nghị mở cuộc điều tra vụ việc, và người chịu trách nhiệm thực hiện dự kiến là ông Alex Chisholm, thư ký thường trực của Văn phòng Nội các Anh. Vụ rò rỉ làm dấy lên lo ngại lớn hơn rằng nhất cử nhất động của các bộ trưởng, thậm chí cả tài liệu mật có thể bị theo dõi từ xa và rơi vào bàn tay của các thế lực muốn đối phó nước này.

Tổ chức Henry Jackson (trụ sở tại London), chuyên tư vấn về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia, kêu gọi Sở Cảnh sát London và MI5 hãy nhanh chóng mở cuộc điều tra. Tiến sĩ Alan Mandoza của Tổ chức Henry Jackson cho biết nếu xét về khía cạnh an ninh quốc gia, lẽ ra không thể dễ dàng cài thiết bị ghi hình ở trụ sở của chính phủ Anh. “Trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc, phía an ninh cần phải nhanh chóng tiến hành rà soát và kiểm tra toàn bộ các văn phòng bộ trưởng để tìm những thiết bị ghi âm và nghe lén”, theo báo The Times dẫn lời ông Mandoza.