Nguy cơ bạo lực từ mạng xã hội

Trong nghiên cứu mới công bố, Ủy ban Phòng chống tội phạm hình sự Chicago (CCC) kết luận mạng xã hội “đóng vai trò đáng kể” trong việc kích ngòi làn sóng bạo lực tại Chicago, thành phố có tỷ lệ hung thủ giết người tính trên dân số thuộc hàng cao nhất nước Mỹ, theo truyền thông nước này. Theo CCC, hơn 10.000 thành viên của trên 50 băng nhóm tội phạm ở Chicago sở hữu nhiều tài khoản mạng xã hội, bao gồm Facebook, Instagram và Twitter, để hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như buôn bán ma túy và khiêu khích đối phương. “Số liệu cho thấy nhiều vụ bạo lực đẫm máu xuất phát từ những lời chửi bới và khích bác trên mạng xã hội. Chúng tôi thường chứng kiến nhiều cái chết xảy ra ngay sau khi đoạn video khiêu khích đăng trên mạng”, AP hôm qua dẫn lời Giám đốc CCC Andrew Henning cho hay.

Theo Sở Cảnh sát Chicago, trong nửa đầu năm 2018 có đến 213 người bị giết do bạo lực băng nhóm tại thành phố. Hiện giới công lực đang tăng cường lực lượng tuần tra và mở rộng sử dụng công nghệ, bao gồm phân tích hoạt động trên mạng xã hội. Tuy nhiên, họ vẫn đang chật vật để bắt kịp tốc độ hoạt động giao tiếp trên mạng. “Thách thức lớn cho cảnh sát là phân biệt lời đe dọa trên mạng thật hay giả. Mạng xã hội là tự do ngôn luận. Nếu nhà chức trách can thiệp sâu vào hoạt động trên mạng xã hội thì có nguy cơ bị tố cáo bóp nghẹt tự do ngôn luận”, Trợ lý tổng chưởng lý bang Illinois, bà Shannon O'Brien chia sẻ. Sắp tới, nghiên cứu của CCC sẽ được phổ biến rộng rãi đến các trường học và người dân ở Chicago để tăng cường ý thức sử dụng mạng xã hội.