Nguy cơ Campuchia “vỡ trận” vì Covid-19

Tân Hoa xã ngày 12.4 dẫn lời quan chức y tế Campuchia cho hay 1 triệu người dân nước này đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Hồi tháng 2, Trung Quốc bắt đầu chuyển giao 1 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 cho Campuchia. Đây là số vắc xin do Bắc Kinh tặng cho Phnom Penh. Sau khi nhận số vắc xin của Trung Quốc, Campuchia đã nhanh chóng triển khai tiêm phòng cho người dân, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 2, tình hình bệnh dịch Covid-19 bắt đầu chuyển biến xấu khi bùng phát một số ổ dịch. Tờ Khmer Times ngày 27.2 đưa tin cơ quan y tế Campuchia trước đó 1 ngày đã phát hiện có thêm 44 ca nhiễm Covid-19 và trong đó có 31 ca bệnh là công dân Trung Quốc. Số ca nhiễm này liên quan ổ dịch bị phát hiện vào ngày 20.2 tại Campuchia, vốn bị cho là bắt nguồn từ một nhóm cộng đồng người Trung Quốc.

Cụ thể, cùng ngày 27.2, chuyên san The Diplomat đưa tin một video clip từ camera an ninh cho thấy 4 công dân Trung Quốc đã hối lộ cho nhân viên an ninh phụ trách kiểm soát quy trình cách ly ở một khách sạn hạng sang tại Phnom Penh, rồi trốn khỏi khu vực cách ly. Sau khi trốn khỏi khu cách ly, ít nhất 2 người trên đã đến hộp đêm và tham gia các buổi tiệc tùng.

Đến lúc bị bắt giữ trở lại, 2 trong số 4 người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và bị cho là nguyên nhân khiến bệnh dịch bùng phát trở lại tại Campuchia. Trước khi xảy ra vụ việc trên, Campuchia được cho là đã kiểm soát tốt Covid-19 khi chỉ có khoảng 500 ca nhiễm trong suốt 1 năm xảy ra đại dịch, đồng thời không có ca bệnh tử vong.

Nhưng sau khi xảy ra sự cố trên, số lượng ca nhiễm mới hàng ngày bắt đầu tăng ở mức hàng chục người. Tờ Khmer Times dẫn lời ông Hun Sen, Thủ tướng Campuchia, ngày 10.4 phát biểu đến toàn dân đã cảnh báo: “Các diễn biến cộng đồng vào ngày 20.2 cho đến nay vẫn không giảm mà ngày càng xấu đi, dù chúng ta đã thực hiện các biện pháp đối phó nghiêm ngặt, nhưng vì dịch bệnh đến quá sớm, nó được gọi là bệnh biến chất”.

Tờ Khmer Times ngày 12.4 đưa tin ngày 11.4 có đến 204 ca nhiễm Covid-19 mới ở Campuchia. Thậm chí, ngày 9.4, nước này có hơn 570 ca nhiễm mới, tức số ca nhiễm một ngày còn nhiều hơn toàn bộ cả năm trước đó. Tính đến ngày 11.4, Campuchia đã có tổng cộng 4.515 ca nhiễm, tăng gần 9 lần so với mức trước khi xảy ra sự cố 4 người Trung Quốc trốn cách ly. Và đã có 30 ca nhiễm Covid-19 tử vong tại Campuchia, trong khi có 2.212 ca nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh.

Ông Hun Manet, con trai của Thủ tướng Hun Sen, được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 do Trung Quốc cung cấp Reuters

Trong khi đó, liên quan hiệu quả của vắc xin ngừa Covid-19, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CCDC) Cao Phúc thừa nhận độ hiệu quả của vắc xin của nước này là không cao.

Đến nay, Campuchia đã thắt chặt các biện pháp kiểm soát khi nhiều khu vực được phong tỏa, hạn chế di chuyển giữa các tỉnh. Nhưng thực tế thì Campuchia vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kiểm soát hiệu quả tình hình lây lan bệnh dịch Covid-19 tại nước này.