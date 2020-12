Nguy cơ Trung Quốc do thám mạng cáp ngầm Thái Bình Dương

Sự liên quan của Huawei

Hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, gồm ông Ted Cruz và ông Marco Rubio đã gửi thư cho Micronesia cáo buộc Trung Quốc trợ giá cho các công ty để vượt mặt đối thủ cạnh tranh, sau đó thực hiện chiến dịch gián điệp và cưỡng ép thông qua dự án. Hai thượng nghị sĩ nói rằng việc trao hợp đồng cho Huawei Marine sẽ làm phức tạp mối quan hệ Mỹ - Micronesia, cản trở sự tương tác giữa quan chức hai nước. Theo Reuters, Mỹ chịu trách nhiệm phòng thủ cho Micronesia, nơi từng là một vùng lãnh thổ ủy thác do Mỹ quản lý.

Về phần Huawei, tập đoàn công nghệ - viễn thông này vài năm qua hứng chịu hàng loạt lệnh cấm vận của Mỹ với cáo buộc thiết lập các “cửa hậu” trên thiết bị để đánh cắp thông tin và cung cấp cho chính phủ Trung Quốc dù hãng này một mực phủ nhận. Theo Reuters, Huawei Marine đang đấu thầu với mức giá rẻ hơn 20% so với các nhà thầu khác từ châu Âu và Nhật Bản, nên được cho là có nhiều khả năng sẽ trúng thầu.

Việc lắp đặt cáp ngầm tại khu vực Thái Bình Dương đã trở thành đề tài nhạy cảm về an ninh, ngoại giao. Hồi năm 2018, Úc chi mạnh để vượt mặt Huawei Marine, giành gói thầu xây dựng hệ thống cáp ngầm cung cấp internet cho Papua New Guinea và quần đảo Solomon. Vì tuyến cáp này có một điểm kết nối ở Sydney nên giới chức Úc lo ngại có thể gây nguy cơ an ninh nếu Huawei Marine trúng thầu. Tương tự, dự án Đông Micronesia cũng dự kiến kết nối với tuyến cáp ngầm HANTRU-1, chủ yếu phục vụ cho đảo Guam, nơi có căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ.