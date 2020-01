Nguy cơ xung đột Mỹ - Iran chực chờ

Đảm bảo an toàn cho lao động Việt Nam tại Trung Đông Trước tình hình căng thẳng tại Trung Đông, ngày 7.1, ông Nguyễn Gia Liêm, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH), cho biết cơ quan này đang yêu cầu các doanh nghiệp phái cử lao động sang thị trường này rà soát, thống kê danh sách, địa chỉ của người lao động và các chủ sử dụng lao động để khi cần sẽ hỗ trợ người lao động. Theo Bộ LĐ-TB-XH, lao động Việt Nam chủ yếu làm việc trong lĩnh vực xây dựng, cơ khí, giúp việc gia đình... tập trung tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ả Rập Xê Út, Qatar, Bahrain, Oman với khoảng 27.000 người. Trong đó, riêng Ả Rập Xê Út có hơn 20.000 người. Năm 2019, các doanh nghiệp Việt Nam đã đưa 1.101 lao động sang làm việc tại Ả Rập Xê Út. Những năm gần đây, lao động Việt Nam sang thị trường Trung Đông giảm do lương không hấp dẫn, điều kiện làm việc khắc nghiệt và mất an toàn. Đáng chú ý, ngày 5.1, Philippines đã yêu cầu quân đội chuẩn bị để sẵn sàng sơ tán công dân nước này khỏi Trung Đông nếu căng thẳng Mỹ - Iran có thể ảnh hưởng đến an toàn của công dân Philippines tại đây. T.Hằng